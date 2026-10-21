驻韩美国第八集团军司令乔·希尔伯特中将表示，如果接到相应命令，其部队必须准备好在朝鲜半岛以外地区部署。据《南华早报》报道，他称，仅关注半岛上的威胁将是不负责任的。

希尔伯特强调，其司令部的主要任务仍是履行美国根据与首尔签订的共同防御条约所承担的义务。同时，他表示，第八集团军驻扎在韩国并不限制其可能执行的行动范围。

为其他任务做好准备

这名司令称，第八集团军是美国全球部队的一部分，这些部队接受训练，以便在国家指挥机构要求的任何地点部署。他以各部队参与亚太地区多国联合演习为例。

希尔伯特表示，军事战备在很大程度上不取决于具体威胁：训练有素的部队能够执行陆军赋予的针对任何对手的任务。他补充说，美国军人每天都与韩国盟友一起训练，着眼于主要威胁，同时保持应对国家其他需求的准备状态。

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韩国发挥更大作用

第八集团军司令部设在首尔以南平泽的汉弗莱斯营，指挥驻韩美军地面部队。它是约2.85万名军人的美国驻军的一部分。传统上，第八集团军一直专注于遏制来自朝鲜的威胁。

该报指出，总统唐纳德·特朗普的政府寻求加强驻韩美军的战略灵活性，同时让首尔对自身防务承担更大责任。1月公布的美国《国家防御战略》规定，韩国应在美国关键但更有限的支持下，对遏制平壤承担主要责任。

接受《南华早报》采访的专家认为，美韩同盟正逐渐变得更具互惠性。韩国可以为美军提供后勤支持，其国防工业则可以在发生长期地区冲突时帮助补充武器库存。

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