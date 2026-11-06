沃特斯竞选金融服务委员会主席一职——The Hill

在美国，来自加利福尼亚州的民主党籍女众议员马克辛·沃特斯宣布竞选众议院金融服务委员会主席一职。据《国会山报》报道，此举发生在民主党于中期选举后获得国会众议院控制权之后。

沃特斯是该委员会中民主党的首席代表。她在致民主党同事的信中表示，民主党人必须兑现对美国人的承诺，并降低生活成本。她还批评总统唐纳德·特朗普的政府，指控其拆除消费者保护机制、限制民众获得安全且负担得起的住房，并存在腐败。这是这位女众议员本人的立场。

职位竞争

现年88岁的沃特斯曾于2019年至2023年担任该委员会主席，当时民主党控制着众议院。自2013年以来，她一直领导该委员会中的民主党人。自2025年1月起，该委员会由共和党人弗伦奇·希尔担任主席；他最近以微弱优势再次当选众议员，击败了民主党人克里斯·琼斯。

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来自伊利诺伊州的民主党众议员肖恩·卡斯滕也在竞选该职位。他周四告诉同事，委员会应处理住房所有权、欺诈和骗局问题，以及特朗普总统在打击金融和商业领域犯罪方面的做法。

拟议议程

沃特斯承诺，将在今年夏天生效的两党住房法案基础上继续开展工作，加大对隐性费用的打击力度，并确保消费者金融保护局获得持续且独立的资金支持。该局是联邦储备系统架构内的独立机构；据《国会山报》报道，特朗普政府曾试图将其拆除。

关于加密货币领域，沃特斯表示，她打算反对她所称的特朗普家族的加密货币腐败，同时为合法的加密货币项目制定严格但公平的规则。她还提议将该委员会更名为住房与金融服务委员会，并设立三个新职位：面向资历较浅成员的委员会代表、首届任期代表以及委员会传播代表。

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