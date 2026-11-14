美国国家航空航天局（NASA）表示，航天器Voyager 1将达到距地球一光日的距离——约260亿公里。据Channel NewsAsia报道，根据美国航天局的计算，这一时刻原定于周三美国东部时间5时16分，即格林尼治时间10时16分到来。

一光日是光在24小时内行进的距离。Voyager 1正以接近每小时6.1万公里的速度穿越太空，是人类制造的距地球最远的物体。加州理工学院天体物理学家艾伦·卡明斯称，这一事件是一项工程里程碑，表明该航天器的耐久性，以及能够在如此距离与其保持通信的能力。

始于1977年的任务

Voyager 1于1977年9月5日从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空——比其姊妹航天器Voyager 2晚16天。它在发射后的几个月内超过了Voyager 2。在探索太阳系外行星期间，Voyager 1传回了有关木星、土星及其卫星的新数据。

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其中，该航天器发现了木星的一条细环，以及这颗行星此前未被记录的两颗卫星——忒拜和墨提斯。在土星附近，它发现了五颗新卫星和G环。

星际空间探索

2012年，Voyager 1穿越了日球层的外边界——由太阳形成的粒子和磁场保护泡——进入星际空间。它在那里继续收集数据，并率先报告了低能量下银河宇宙射线的能谱。

曾飞掠天王星和海王星的Voyager 2于2018年进入星际空间。根据卡明斯的估计，它将于2035年11月达到距地球一光日的距离。两台航天器都携带镀金铜制唱片，其中包含图像、声音、音乐、55种语言的问候语以及用于确定地球位置的说明。

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