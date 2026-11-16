旅行者1号距离地球达到一个光日——德国之声

美国国家航空航天局（NASA）的旅行者1号航天器距离地球已达到一个光日——约260亿公里。德国之声报道，这是首个离开地球达到如此距离的人造物体。

一个光日是光在24小时内传播的距离。旅行者1号自1977年发射以来，用了49年2个月11天才达到这一距离。该航天器的速度约为每小时6.1万公里。

与地球的通信

由于距离遥远，与旅行者1号交换信号大约需要两天：团队发送信息后，航天器的回复会在两天后返回。NASA喷气推进实验室任务项目负责人苏珊娜·多德指出，这种交换需要等待两天。

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任务经理卡里姆·巴达鲁丁表示，该航天器仍在运行，并从此前没有任何其他人造航天器探索过的宇宙区域传回数据。

星际空间之旅

旅行者1号利用了木星和土星附近的引力机动：它从这些行星附近飞过，在其引力作用下加速并继续飞行。1990年，该航天器在海王星轨道外拍摄了唯一一张由航天器从外部获得的太阳系全景图。

2012年，旅行者1号成为首个到达星际空间的人造物体。大约4万年后，当其钚能源不再工作时，该航天器预计将飞掠格利泽445恒星。据该媒体估计，旅行者1号还需飞行约1.8万年，才能到达距离地球一光年的位置。

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