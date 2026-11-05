位于星际空间的NASA航天器Voyager 1在近48小时的中断后自主恢复了与地球的通信。该航天器在10月18日和19日未发出信号，但信号于10月20日再次出现，Space.com报道。

工程师正在查明原因

NASA喷气推进实验室表示，专家仍在查明通信中断的原因。根据JPL的初步评估，Voyager 1可能进入了某种安全模式。团队还发现，其中一组小推力发动机关闭，随后备用发动机自动启动。这种切换已在航天器程序中设定，用于机载计算机检测到正在运行的发动机出现问题的情况。

JPL的Voyager任务经理卡里姆·巴达鲁丁指出，团队首次观察到航天器出现这种行为。他还强调，在任务的当前阶段，工程师必须为不可预见的情况做好准备。

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距离地球接近一个光日

Voyager 1正接近距离地球一个光日的位置：团队需要近一天才能向航天器发送指令，而回复大约还要一天才能到达。预计11月18日，它距离地球将达到258.9亿公里。

Voyager 1和Voyager 2于1977年发射，用于研究太阳系行星。两艘航天器目前都在星际空间运行，但其钚能源逐渐损失功率。9月初，工程师关闭了Voyager 1上的三台设备，并以三种能耗更低的替代设备取代它们，以延长科学仪器的运行时间。

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