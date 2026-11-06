波兰网球选手休伯特·胡尔卡奇在中国上海举行的赛事中首次击败诺瓦克·德约科维奇，终结了对阵这位塞尔维亚选手八连败的纪录。前教练皮奥特尔·沃兹尼亚茨基将这名28岁网球选手成绩的提升与战术变化及团队更新联系起来，Interia Sport报道。

重返前30名

据该媒体报道，胡尔卡奇再次成为单打排名最高的波兰网球选手，并在最近几个月重返世界排名前30位。他职业生涯的最佳排名是第六位。

沃兹尼亚茨基指出，胡尔卡奇在经历长期伤病后正接近最佳状态。他认为，这名网球选手更频繁地使用正手，同时保持着较高的一发效率。这位专家补充说，这名波兰选手以微小差距输掉比赛，尤其是在抢七局中，并且已经接近前10名。

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团队变化

沃兹尼亚茨基还注意到胡尔卡奇团队的大幅更新。据他所说，这名网球选手完全更换了团队，而吉尔·塞尔瓦拉仍担任主教练。

这位前教练认为，新的团队阵容可能对球员的工作状态产生积极影响。同时，他强调，健康以及能够为下个赛季做好充分准备，将是胡尔卡奇的关键因素。

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