在澳大利亚，拥有抵押贷款的家庭信心已降至自1994年开始统计以来的最低水平。由于对近期经济前景的预期恶化，西太平洋银行消费者信心指数11月降至四年低点，《卫报》报道。

家庭情绪

西太平洋银行经济预测主管马修·哈桑指出，家庭情绪上一次如此低迷是在2022年。当时，该国通胀率接近8%，澳大利亚储备银行在此前一年中将借贷成本提高了4个百分点。

哈桑表示，类似的低读数此前曾出现在COVID-19疫情初期、全球金融危机期间，以及20世纪90年代初和80年代初的经济衰退时期。对未来12个月经济状况的预期已降至2020年8月以来最差水平。

这位经济学家将当前情绪与无助感联系起来。他认为，这种感受受到多项在很大程度上不受家庭和当局控制的因素加剧，其中包括燃油价格上涨。

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利率与预算

澳大利亚储备银行行长米歇尔·布洛克在调查发布前一周表示，由于持续的生活成本压力和疲弱的经济增长，明年可能会让人感觉像是经济衰退。今年经历五次加息后，近四分之三的受访者预计未来12个月内还会再加息一次。

与此同时，金融市场开始计入从明年年中起降息的可能性。根据澳新银行的数据，到明年8月采取这一举措的概率超过50%，市场已完全计入到2027年12月将利率降至4.6%的预期。在布伦特原油价格下跌约20%后，投资者也在修正预期——油价从10月底每桶近118美元降至不足94美元。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，他正与财政部长吉姆·查默斯共同制定即将发布的年中预算更新。他表示，该文件将规定削减政府开支，因外界施压要求遏制通胀。

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