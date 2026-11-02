由于资金短缺，世界粮食计划署（WFP）在苏丹削减了对约90万名境内流离失所者的每月粮食援助。世界粮食计划署于2026年10月22日通报了这一消息，半岛电视台报道。

根据世界粮食计划署的数据，该国约有1950万人正遭受严重饥饿，其中500万人处于严重饥饿的紧急级别。多个热点地区仍面临饥荒风险，主要是大达尔富尔和大科尔多凡地区。

援助不足

50岁的艾莎·亚当在2023年4月苏丹武装部队与准军事组织快速支援部队之间的战争开始后离开了喀土穆。如今，她与失去父母的孙子和侄子住在苏丹港的一处境内流离失所者中心。

为了养活孩子们，亚当在市场上出售扎拉比亚——一种传统的苏丹油炸糕点——以及茶和咖啡。她说，收入往往连购买食物都不够：家人的饮食主要是米饭和扁豆，她已不再买肉。

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半岛电视台还报道称，过去六个月中，向流离失所者提供的人道主义援助一直有限。一名受访女性表示，在此期间她三次获得援助：现金、12公斤面粉和女性卫生用品。

营地中的营养不良

位于欧拜伊德的“阿尔苏拉伊哈8号”流离失所者营地负责人埃斯拉·穆罕默德表示，该营地登记有450名流离失所者，另有40人最近抵达。她说，营地内有100名儿童，其中30人患有重度急性营养不良。

穆罕默德指出，人道主义组织分发的物资包括食用油、豌豆、扁豆、面粉和盐，但这些物资不足以供家庭维持一个月。一些流离失所者被迫寻找零工，有时甚至饿着肚子睡觉。

美国国务院在10月27日的一份联合声明中警告称，苏丹的粮食可获得性正在恶化，未来几个月存在饥荒风险。联合国和非政府组织问题专家艾哈迈德·伊斯梅尔称，该国的人道主义局势极其严峻，原因是饥饿、人口流离失所、医疗系统衰退以及针对平民的侵害相互叠加。

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