印度一项随机对照试验显示，对于患有轻度至中度膝骨关节炎的人群，核心肌群训练可增强标准康复治疗的效果。将常规膝关节训练与腹部和躯干肌肉训练相结合的参与者，在体能测试中表现更好，并报告在活动时疼痛更轻。

据ScienceAlert报道，试验共有100名年龄在40岁至80岁之间的人参加。他们被随机分为两组：约半数接受以膝关节为重点的传统12周康复计划，另一组则额外进行核心肌群训练。

康复如何进行

标准计划组的参与者在最初四周内每周在监督下训练三次，每次45分钟。该计划包括渐进式肌肉强化、关节活动范围训练和功能性训练，包括直腿抬高和股四头肌训练。随后八周，他们继续在家进行这些训练。

第二组的计划将常规膝关节训练与渐进式核心肌群训练相结合。其中包括收紧腹部肌肉、臀桥、前臂平板支撑、仰卧抬臂、脚跟点地以及手臂和腿交替运动。

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研究结果

12周后，两组的静息疼痛均显著减轻。与此同时，额外训练核心肌群的参与者在身体功能方面的改善更为明显，活动时疼痛更轻，生活质量指标也更好。

这项发表于《Scientific Reports》期刊的研究，其作者并未确定这一效果的确切机制。他们推测，在运动中更好的姿势控制和躯干稳定性可能减少下肢负荷。研究人员还指出，加强腹部肌肉并不能阻止软骨退化。

文中还提到其他小型随机研究，包括一项涉及巴基斯坦48名患者的研究；该研究同样显示，将核心稳定训练与常规膝关节训练相结合可取得更好的效果。

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