在柏林，一项针对患有抑郁障碍成年人的临床研究显示，在接受认知行为治疗前进行12周规律体育锻炼，与心理治疗期间记忆力和学习能力的改善有关。News-Medical报道称，该结论援引了一项发表在《Mental Health and Physical Activity》期刊上的随机对照研究。

研究如何进行

试验开始时，共纳入120名被诊断患有抑郁障碍的成年人，74名参与者完成了方案的所有阶段。首先，志愿者进行了12周体育活动或不进行锻炼，之后所有人都接受了12周认知行为治疗。

参与者被分为三组。第一组进行了强度更高的锻炼——骑自行车、跑步和有氧训练——负荷为最大心率的55%至80%。第二组进行了步行、轻度骑自行车和拉伸，负荷为最大心率的20%至30%。第三组在初始阶段没有进行体育训练。

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体能和认知测试的变化

强度最高的训练带来了心肺耐力的最大提升。该组的信息处理速度和视觉注意力也出现了最明显的改善。同时，在专门的记忆测试中，两个体育活动组之间未发现显著差异。

作者将主要在心理治疗阶段出现的认知变化，与体能改善以及胰岛素样生长因子1——激素IGF-1——水平的变化联系起来。研究指出，这一因子对保护神经细胞和形成新的神经元具有重要意义。研究人员评估了身体指标、血液参数以及神经认知测试结果，包括工作记忆和言语学习测试。

该研究第一作者安德烈·德·奥利维拉·韦尔内克表示，体育活动并未直接增强治疗的所有效果，但可能为改善某些认知功能创造生物学前提。研究的临床部分在德国研究基金会和Dalla Vecchia抑郁症研究基金会的支持下开展。

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