加纳空军接收了一架远程达索 Falcon 6X 公务机，用于运送该国领导层。该飞机于2026年11月16日抵达阿克拉国际机场，AeroTime报道。

这架新飞机在机场受到水门仪式欢迎。国防部长肯尼思·吉尔伯特·阿杰伊、法国驻加纳大使迪亚拉·迪梅-拉比耶以及该国高级军事指挥部门代表参加了仪式。

价值超过6000万美元的合同

2025年12月4日，加纳议会批准了与达索航空公司签署的协议，以6068万美元购买一架 Falcon 6X。同日，议员们还支持了与空中客车直升机公司签署的一份单独合同，金额为1.2597亿欧元，用于供应一架 H160 和三架 H175 直升机。

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议会国防和内务委员会主席詹姆斯·阿加尔加表示，空军已无法继续依赖老旧的米-17直升机和 Falcon 900EX 飞机。委员会估计，新机队在15年内的运营成本将比维护其计划替代的飞机和直升机低30%至40%。

机队更新

财政部长卡西尔·阿托·福森于2025年11月13日在2026年预算声明中提出机队更新计划，该计划包括采购四架直升机和两架飞机。此前，2025年8月6日，加纳空军一架 Z-9 直升机在阿散蒂地区坠毁：机上8人全部遇难，其中包括时任国防部长爱德华·奥马内·博阿马。

Falcon 6X 的最大航程约为10186公里，即5500海里。该机于2023年11月投入使用，配备两台 Pratt & Whitney Canada PW812D 发动机。

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