美国空军希望每年在北马里亚纳群岛自由邦三座岛屿上的四个机场开展逾6000次航空行动。北马里亚纳群岛自由邦是美国在太平洋上的非建制领地。美国空军部已发布意向通知，拟对所提议训练对环境、社会领域和经济的影响进行评估，Defense News报道。

用于训练的四个机场

该评估将涵盖塞班、天宁和罗塔机场，以及天宁岛上的北场机场的训练和行动。北场在第二次世界大战期间被广泛使用。战后，该机场停止运行并在很大程度上被植被覆盖，其修复工作于2023年底开始。

拟议的训练和演习可能每年举行数次，每次持续数周。四个机场中的每一个均计划每年进行最多1200次固定翼飞机行动和最多320次直升机行动，包括起飞和降落。替代方案 предусматривает每个地点每年最多进行1400次飞机行动和384次直升机行动。

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分散式行动

这些训练旨在支持“敏捷作战行动”概念，该概念 предусматривает将部队分散部署在不同机场、进行机动并在各种条件下维持行动。美国空军认为，这一模式将使对手更难通过打击一个基地来阻止部队行动。

每个机场的训练最多可能动用1000人，并使用最多55万加仑燃料。该提案还 предусматривает临时部署野战基础设施、处理包括干扰箔条和热诱饵弹在内的弹药、提供配套服务，以及开展训练前后的活动。

公众讨论

在天宁岛，美国空军还升级了港口和道路基础设施、燃油管道、机场铺装和公用设施网络。该部门将在本月于塞班、天宁和罗塔举行公众会议，并将接受书面意见至11月29日。环境影响评估草案计划于2027年秋季提交，最终版本计划于2028年年中发布。

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