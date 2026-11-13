美国空军通过了一项新的机密《Force Design 2026》概念，取代了2024年确定的标准。该文件将成为美国空军识别作战问题、发展能力和确定现代化优先事项的长期基础，Defense News报道。

美国空军一名发言人表示，由于该文件属于机密，不会公开发布《Force Design 2026》版本。同时，该军种发布的信息显示，传感器、网络、人工智能和软件将在美国空军的发展中发挥更大作用。

现代化重点的变化

2024年10月，美国空军宣布将以时任参谋长戴维·奥尔文上将签署的《One Force Design》文件为指导。该文件被称为该军种现代化计划的指引。

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《One Force Design》确定了三个独立的任务方向，并将应对无人系统的能力划分为短程、远程和洲际防御类别。

传感器、自主性以及指挥与控制

据美国空军称，传感器、网络和人工智能正在迅速影响防空手段。负责部队现代化的副参谋长兼首席现代化官克里斯·尼米中将指出，新技术正在创造几年前似乎还不可能实现的机会，但同时也威胁到一些传统的空中力量运用方式。

关于《Force Design 2026》的声明指出，未来的美国空军将寻求把自主性、传感器、指挥与控制以及飞机整合起来，以实现作战效果。声明还特别强调了在受限进入环境中同步行动的能力。美国空军参谋长肯·威尔斯巴赫上将称，这一新概念是该军种方法的根本性转变。

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