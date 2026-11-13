美国空军对英格兰莱肯希思皇家空军基地上空可疑的未经授权无人机活动作出回应。据The War Zone报道，美国空军安全部门于晚间对此活动作出响应。

没有人员伤亡或损失

美国空军一名发言人向该媒体表示，这一事件没有影响基地人员、飞机或基础设施。美军还表示，将继续与英国同事密切合作，以确保美国军人、文职人员、承包商及其家属的安全。

美国空军呼吁将任何异常或可疑活动报告给地方当局。声明未说明可能由谁操控这些无人机。

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加强安全措施

此前，专门分析开源数据的X平台账号DefenceGeek报告称，莱肯希思、米尔登霍尔和费尔特韦尔基地出现警报信号。该账号还发布了一段视频，据称记录了米尔登霍尔基地附近的警报声。

据The War Zone报道，自本周初以来，KC-135 Stratotanker加油机和其他飞行器已开始从米尔登霍尔空军基地转移。此举发生在英格兰三处驻有美国飞机的基地安全级别提高之际。《华尔街日报》将安全制度的加强与来自伊朗的威胁联系起来。

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