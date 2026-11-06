美国研究人员发现，在择期手术前使用虚拟现实头显与儿童自评恐惧和痛苦感降低有关，同时心率和血压读数也较低。News-Medical援引2026年11月5日发表在《PLOS Digital Health》期刊上的一项研究报道称。

涉及80名儿童的研究

在九个月期间，科学家向80名6至15岁的儿童提供了VR体验，这些儿童计划在一家美国儿童医院接受择期手术。研究使用Meta Quest头显和一款专门开发的程序，其中包含两种环境：互动儿童房或宁静的海滩场景。

研究人员在体验前及体验结束后立即记录了儿童自评的痛苦感和恐惧、心率以及血压。他们还就体验情况询问了儿童、其父母和护士。

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指标如何变化

在0至10分量表中，痛苦感评分的中位数从3降至1。在0至4分量表中，恐惧水平的中位数从1降至0。使用虚拟现实后，参与者的心率和血压读数也较低。

作者称，需要手术的儿童中约有50%至75%会出现术前焦虑。这与麻醉诱导更困难、术后疼痛和恢复时间更长有关。药物镇静常被用于控制这种状况，但其存在风险。此前研究过的非药物方法包括治疗性游戏、音乐疗法和虚拟现实。

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