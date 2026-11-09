波兰弗罗茨瓦夫将在11月20日圣诞市集开幕前实施额外安全措施。该市街头预计将增加警察和市政卫队巡逻，拥挤场所将设置更多防护屏障。正如RMF24报道，这一决定是在克拉科夫中央广场发生枪击事件后作出的。

巡逻与屏障

额外巡逻不仅将在弗罗茨瓦夫集市广场开展，也将在购物中心和其他人员密集场所开展。老城中心区域的入口也将实施加强管控，那里已设置混凝土屏障。

该市目前有近80处混凝土障碍物。市政府计划购买新的混凝土和移动式屏障，用于大型活动和集会。这些设施应在圣诞市集开始前准备就绪。

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急救包与对图姆斯基岛的保护

弗罗茨瓦夫还将购买数十套止血包。计划在市集期间将其放置在显眼且易于取用的位置。图姆斯基岛将实施额外措施：市政卫队将从各个方向保障入口安全，包括从维辛斯基街和图姆斯基桥一侧。

警方称这些行动为预防性措施，并呼吁居民保持冷静和警觉。据RMF24报道，在周六克拉科夫发生的枪击事件中，一名24岁的身穿制服男子驾车驶入中央广场，并向随机路人开枪。6人死亡，另有16人受伤。该男子被拘留，随后在医院死亡。

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