世界拳击理事会准备考虑奥列克桑德尔·乌西克可能提出的申请，即与大卫·贝纳维德斯和米哈尔·切斯拉克之间比赛的胜者进行次重量级冠军战。这场比赛将于12月5日在美国拉斯维加斯举行。天空体育报道，并援引该组织主席毛里西奥·苏莱曼的话称。

乌西克的潜在对手

乌西克明确表示，在结束职业生涯前，他的目标是与贝纳维德斯交手。这位乌克兰拳手发布了一段GTA风格的动画短片，片尾展示了他与贝纳维德斯的对视。

乌西克曾是次重量级无可争议的世界冠军，后来又两次成为重量级无可争议冠军。据该媒体报道，他已放弃所有重量级头衔，并在考虑重返自己的原始体重级别。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

WBC的立场

贝纳维德斯将与切斯拉克进行一场统一次重量级WBC、WBA和WBO头衔的比赛。苏莱曼称，乌西克与这场比赛胜者之间的潜在对决是一个有趣的历史性步骤。

与此同时，WBC腰带持有者必须对杰伊·奥佩泰亚进行强制卫冕。该理事会主席表示，如果乌西克提交申请，鉴于这位乌克兰拳手与次重量级之间的特殊联系，该组织将认真考虑这一申请。

WBC重量级冠军阿吉特·卡巴耶尔也认为，回到较低的体重级别对乌西克来说可能更舒适。这位德国拳手认为，在重量级比赛中，乌西克在备战期间必须保持更大的体重。

关注我们在