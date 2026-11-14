Channel NewsAsia：亚洲一年诈骗损失估计达1365亿美元

全球反诈骗联盟（GASA）在泰国曼谷表示，过去12个月亚洲因诈骗造成的损失估计为1365亿美元。据Channel NewsAsia报道，该组织呼吁加强国际合作，因为诈骗网络跨境活动，并且越来越频繁地使用人工智能。

诈骗规模

GASA与科技公司Gogolook共同编制的报告调查了13个亚洲市场的17,460名成年人，其中包括新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、中国和印度。报告数据显示，71%的受访者在一年内遇到过诈骗企图。

尽管66%的受访者确信自己能够识别诈骗手法，但在遇到诈骗手法的人中，62%与诈骗者进行了互动。与这类诈骗手法互动的参与者中，26%蒙受了金钱损失。此外，51%遭受经济损失的人表示，他们不止一次成为受害者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人工智能与电话

GASA执行董事约里·亚伯拉罕表示，人工智能的发展使网络钓鱼邮件和信息更具迷惑性，并能够将整个诈骗过程自动化——从寻找潜在受害者和制作个性化信息，到进行对话和将人引导至虚假网站。他援引一项研究称，人工智能生成的网络钓鱼邮件和短信的效果大约是诈骗者自行撰写内容的五倍。

电话仍是最常见的接触渠道：56%的受访者遇到过电话诈骗。其次是短信，占50%，以及即时通讯应用，占40%。最常见的诈骗手法与购物、投资和就业有关。

Gogolook联合创始人兼首席执行官杰夫·郭警告称，人工智能生成的声音使不法分子能够冒充公司高管或潜在受害者的亲属。Meta代表里玛·阿明表示，该公司正在加强对诈骗网络的识别并与执法机构合作；在最近的一次行动中，Meta删除了15万个账户，泰国警方逮捕了21名涉嫌参与诈骗的人。

关注我们在