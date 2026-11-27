对204个国家和地区的全球疾病负担数据进行的分析显示，1990年至2023年，两类非故意中毒造成的年龄标准化健康损失率下降了47.5%。这包括一氧化碳中毒，以及主要基于农药中毒数据的其他中毒类别。同时，根据模型估计，在社会人口学发展水平较低的地区，死亡率和健康损失仍然较高，News-Medical报道。

2023年估计数据

2023年，这两类中毒与约254万例中毒、近7万例死亡和368万DALY相关。DALY是一项结合因过早死亡损失的生命年数和带病生存年数的指标。

在30年间，年龄标准化死亡率下降约45%，新增中毒病例发生率下降37%。在这一分类中，一氧化碳中毒还包括其他气体中毒，2023年估计造成3.1万人死亡。与之相关的DALY指标下降约58%，最大负担集中在中东欧和中亚。

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地区不平等

其他中毒类别造成约3.9万人死亡。其估计值在很大程度上基于农药中毒代码，但也包括部分从非特异性诊断代码中重新分类的死亡病例。研究人员估计，该组中年龄标准化DALY率最高的是撒哈拉以南非洲，每10万人约90例，而高收入地区约为13例。

估计病例死亡率在高收入地区最低。其他中毒的最高估计值出现在撒哈拉以南非洲，约为10%；一氧化碳中毒的最高估计值则出现在南亚，约为9%。

作者强调，这些数据是模型估计，而不是对所有病例的直接统计。致死性和非致死性中毒分别建模，因此地区间差异可能取决于记录质量、中毒严重程度、物质毒性以及获得医疗服务的机会。该研究还基本未涵盖药物、酒精和非法毒品中毒。

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