拉脱维亚2026年第二季度国内生产总值较去年同期增长3.5%，为该国四年来最快的经济增长速度。该指标几乎是欧元区平均增速1.2%的三倍。拉脱维亚还跻身欧盟经济活力最强的六个国家之列，Baltic News Network报道，并援引了Citadele Bank的分析。

Citadele Bank将拉脱维亚2026年GDP增长预测从1.8%上调至2.2%。该行预计，2027年该国经济将增长2.3%。

工业和贸易支撑增长

工业成为推动经济复苏的主要因素之一：8月工业产出达到创纪录水平。根据六个月趋势，产出同比增长6.4%。其中，金属制成品制造业增幅最大，为22%；化学工业和电子行业均增长20%；机械制造业增长14%。

不含燃料的零售额达到18.5年来最高水平。8月，六个月趋势显示同比增长4.1%。互联网销售以及体育用品和玩具类别的销售额增长11%，家具和家用纺织品销售额增长7%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

建筑业和能源成本仍是风险

与此同时，经济复苏并不均衡。第二季度，开工建设规模同比下降29%，主要是在非住宅项目领域。相比之下，新启动的多公寓住宅项目数量增长39%。

Citadele Bank首席经济学家卡尔利斯·普尔盖利斯指出，新工业和商业设施启动放缓可能会影响2027年的建筑活动。他还将高能源价格、融资成本和外部需求波动列为进一步增长的其他风险。

该行还预计，拉脱维亚通胀率将从2026年预测的3.6%降至2027年的3.3%。9月通胀率为3%，而第二季度劳动力成本增长4.1%。

关注我们在