费城儿童医院的研究人员发现，家庭中成年人使用烟草或电子烟，与青少年使用尼古丁产品、酒精、大麻和其他物质之间存在关联。最高比例出现在父母或监护人与家中另一名成年人都使用烟草产品或电子烟的家庭中，News-Medical报道。

逾6万名青少年的数据

研究人员分析了60,069名青少年的数据，这些数据于2025年1月至2026年5月期间在费城儿童医院医疗机构网络的常规就诊中收集。他们将父母和监护人关于烟草使用情况问题的回答，与青少年本人填写的保密问卷结合起来。

当父母或监护人与家中另一名成年人都使用这类产品时，23.5%的青少年使用烟草或尼古丁产品。当仅父亲、母亲或监护人使用时，这一比例为13.5%；当仅另一名成年人使用时，为11.8%。在没有任何成年人使用烟草或电子烟的家庭中，这一比例为2%。

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筛查结果

研究人员在酒精、大麻和其他物质方面观察到了类似规律。在考虑年龄、性别、保险状况和居住地区机会后，来自父母或监护人与另一名成年人使用尼古丁产品家庭的青少年，其高风险物质使用筛查结果呈阳性的几率，几乎是来自没有此类使用家庭的同龄人的15倍。

研究还显示，如果仅父母或监护人使用尼古丁产品，父母仅使用电子烟的青少年使用烟草或尼古丁产品的几率高出5.6倍。对于父母只吸烟的青少年，与没有使用这类产品的家庭相比，这一数字高出2.6倍。

作者强调，该研究仅在一个时间点记录数据，因此不能证明因果关系。共同的家庭、社会和环境因素也可能影响结果。该研究发表于《Pediatrics》期刊。

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