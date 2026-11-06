在美国，由科技板块主导的全球股票抛售抹去了许多对冲基金年初以来的收益，并迫使一些管理人降低风险、裁减团队。总部位于纽约、管理规模170亿美元的多策略对冲基金Walleye Capital表示，计划缩减其内部多空股票投资部门以及股票团队中的很大一部分。

Walleye Capital的决定

Channel NewsAsia报道称，消息援引路透社。该基金在一封被该通讯社查阅的致投资者信中表示，在经历自2020年3月以来最糟糕的一个月后，已重新审视其运营的各个方面。Walleye Capital还计划返还部分资本。

市场参与者表示，数家拥有多名管理人的大型对冲基金平台近几周已降低杠杆，并解雇了业绩亏损的团队。他们预计，如果市场下跌持续，将出现进一步裁员。

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对冲基金损失

高盛估计，主要投资于科技公司的多空基金单日损失超过4%。其年初至今回报率降至大约零的水平，尽管在与人工智能领域相关的股票遭抛售之前，6月曾达到24%的峰值。

高盛称，全球基本面多空管理人周四平均损失1.3%，多策略管理人损失1.4%。纳斯达克100指数包含大型科技公司，10月下跌6.6%，为18个月以来最大单月跌幅。摩根大通估计，全球对冲基金10月损失为3%。

研究公司PivotalPath警告称，十大多策略对冲基金的持仓存在显著且不断增加的重叠。该公司认为，这些基金同时退出持仓可能会影响许多相同的证券。

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