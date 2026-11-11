在美国，已筹集2亿美元的初创公司Warhound计划为军方、执法部门和救援服务建立内部工作犬繁育体系。该公司计划克隆工作表现最出色的动物，研究它们的基因组，并编辑与犬类健康、寿命和福祉相关的基因。

据Defense News报道，Warhound由生物技术公司Colossal Biosciences创始人本·拉姆和国防技术公司Anduril Industries创始人帕尔默·拉基创立。此前曾在Palantir担任高管职务的大卫·斯皮尔克成为该初创公司的联合创始人兼首席执行官。

押注本土繁育

根据美国国防部的数据，接受军队服役训练的犬只中，只有约13%来自美国繁育者。Warhound估计，约80%的此类动物从国外供应，主要来自欧洲。

该公司表示，由于供应困难和训练周期漫长，一只工作犬大约需要三年才能具备工作能力。超过一半的购入动物最终被认定不适合服役。Warhound估计，目前政府必须训练约200只犬，才能获得100只适合服役的动物。

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克隆、遗传学和早期训练

Warhound计划建立由表现最出色的犬只和品种遗传材料组成的生物样本库。在绘制基因组图谱后，该公司的专家将在开始克隆前寻找编辑与健康问题相关基因的可能性。

在克隆方面，Warhound将利用Viagen Pets and Equine的能力，该公司于去年被Colossal收购。拉姆强调，克隆和基因编辑是不同的过程：前者创造动物的基因完全相同的副本，而后者涉及对DNA进行有针对性的改变。

该公司还在制定自己的工作犬训练标准。斯皮尔克表示，幼犬训练最早可在两周大时开始，以便让它们逐渐适应未来服役的条件和任务。他说，首批Warhound犬可能在约两年后出现。

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