《华盛顿邮报》在美国涉嫌谋杀锡克教活动人士古尔帕特万特·辛格·潘农一案中点名了印度研究分析局（R&AW）官员维卡什·亚达夫。据《印度教徒报》报道，《华盛顿邮报》称，亚达夫指示印度商人尼希尔·古普塔寻找在纽约潘农住所附近实施谋杀的人。

《华盛顿邮报》的说法

据《华盛顿邮报》报道，美国情报机构认为，针对潘农的行动获得了时任R&AW负责人萨曼特·戈埃尔的批准。该报还写道，美国情报机构以较低的把握评估了印度总理国家安全顾问阿吉特·多瓦尔可能知晓杀害锡克教活动人士计划的情况。

古普塔被羁押在捷克，正等待被引渡至美国受审。《华盛顿邮报》报道称，该案的证据包括一名美国卧底特工的行动——据调查人员的说法，此人由古普塔雇佣——对参与者据称互相交换的信息的监控，以及三名印度情报人员的照片。该报称，照片中拍摄到的人据称在一次视频通话中同意了该计划。

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印度的立场

印度外交部未对《华盛顿邮报》的最新报道发表评论。该部门一名发言人此前表示，印度不认为此类杀戮是国家政策，一个高级别委员会正在研究美方提供的信息。

《华盛顿邮报》还写道，美国司法部寻求对古普塔和亚达夫两人提出指控。同时，据该报报道，乔·拜登总统政府的官员促成当时仅对古普塔提出指控，以免破坏与印度的关系。该报称，拜登于2023年9月与印度总理纳伦德拉·莫迪讨论了此案，并呼吁就此事追究责任。

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