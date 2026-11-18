世界拳击理事会准备支持WBC重量级冠军阿吉特·卡巴耶尔于2027年与泰森·富里和安东尼·约书亚之战的胜者进行统一战。据天空体育报道，如果卡巴耶尔成功卫冕其金腰带，这一情况就有可能发生。

卡巴耶尔卫冕战

11月28日，卡巴耶尔将对阵内尔松·胡萨，卫冕WBC冠军头衔。WBC主席毛里西奥·苏莱曼表示，这场比赛后，这位冠军将无需立即进行强制卫冕。

苏莱曼表示，理事会尚未指定强制挑战者，因为其认为，应由在强制挑战者中排名最高且可以出战的拳手获得这一资格。卡巴耶尔比赛结束后，该组织将决定是否安排最终淘汰赛、支持头衔统一，或考虑其他方案。

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富里与约书亚之战

泰森·富里和安东尼·约书亚将于12月11日进行一场争夺WBA Super重量级冠军头衔的比赛。苏莱曼指出，他们的比赛本可以成为WBC最终淘汰赛，因为两位运动员在该组织的排名中位列第一和第二。

不过，推广人并未申请赋予该比赛WBC淘汰赛资格，并决定为另一家拳击组织的金腰带举行这场比赛。理事会主席强调，WBC支持统一战，因为行业和拳迷希望看到争夺无可争议冠军地位的比赛。

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