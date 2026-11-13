Whoop在其应用中推出了社交网络Humans，服务用户可通过该平台与其他Whoop用户分享其可穿戴设备的数据。正如The Verge报道，用户可以公开指标、活动和成就，也可以发布带有照片和说明文字的Moments帖子、留下评论和反应。

信息流中的追踪器数据

在Community选项卡中，用户可以查看自己关注的人发布的Moments。其形式类似Instagram Stories，但帖子可以包含健身追踪器数据。例如，一篇附有跑步后照片的帖子可以展示路线、配速和距离。

Community还会显示用户社区中其他人的卡片，其中包含睡眠、恢复和负荷指标。用户自行选择分享哪些数据，包括Recovery、Strain、Sleep、HRV和静息心率指标。

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隐私设置

Whoop表示，与该公司认为充斥着人工智能、自动化账户、机器人和人工生成内容的其他社交网络不同，Humans是一个“完全由人组成的”平台。Whoop首席执行官威尔·艾哈迈德称，Humans是一个每个账户都代表拥有“经验证心跳”的真实人士的网络。

被标记为敏感的活动不会被自动分享。Moments帖子可以设为私密，而Stealth Mode功能允许用户暂时隐藏健康和身体表现数据，无需更改分享设置。现有的社交功能Teams将继续可用：它允许用户分享负荷、恢复和睡眠数据，并使用群组排行榜。

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