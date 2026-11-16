俄罗斯电商平台Wildberries表示，欧盟针对其创始人兼首席执行官塔季娅娜·金实施的新制裁不会影响该平台的运营。据《莫斯科时报》报道，这些限制措施包括禁止金进入欧盟以及冻结其资产。

公司立场

Wildberries母公司RWB的新闻部门在接受国家通讯社塔斯社采访时表示，客户和合作伙伴不会注意到任何变化。该公司还强调，其在欧盟没有资产，也不在欧盟成员国开展业务。

欧盟将金列入一份新的制裁名单，该名单因俄罗斯对乌克兰发动的战争涵盖12名个人和101个实体。布鲁塞尔表示，金在物质和资金上支持俄罗斯军工综合体，并从中获益。

欧盟的论据

欧盟称，Wildberries控制着俄罗斯近一半的在线零售市场，是该国最大的纳税人之一，并作为俄罗斯军方的供应网络运作，协助销售军用和军民两用商品。

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乌克兰援引了类似论点，以证明其自7月以来对Wildberries仓库开展无人机打击行动的合理性。金和侵略国的克里姆林宫否认该公司的设施被用于为俄罗斯军方提供补给。

该制裁方案中的其他限制

制裁还涉及电子商务、银行业、能源以及俄罗斯所谓“影子船队”领域的代表和公司。名单中包括亚历山大·恰查瓦，他控制着Wildberries主要竞争对手Ozon的多数股权，并持有科技公司Yandex的股份。

近20家俄罗斯能源公司和炼油厂，以及近50家地区银行和金融机构也受到限制。欧盟还单独制裁了注册于阿联酋、中国、塞舌尔和阿曼的贸易公司，这些公司被指控通过规避现有制裁运输或采购俄罗斯石油。

自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，欧盟已制裁超过4600名个人和法人实体。欧盟外交官还在准备范围更广的第22轮行业制裁方案，据该报报道，预计将于下周提交。

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