世界田联提高了参加2028年美国洛杉矶奥运会田径比赛的资格标准。约40%的运动员计划通过达标获得参赛资格，另外60%将通过世界排名入选。据Channel NewsAsia报道，在2024年巴黎奥运会上，这一比例为50%对50%。

更快的达标标准

耐力跑项目的要求提高幅度最大。男子马拉松达标标准从2:08:10调整为2:05:00，女子则从2:26:50调整为2:22:20。男子5000米达标标准将为12:50，而非13:05；女子项目则为14:34，而非14:52。

在100米短跑中，男子须跑出9.93秒，而此前为10.00秒；女子须跑出10.96秒，而此前为11.07秒。1500米项目中，男子达标标准将为3:30.00，而巴黎2024为3:33.50；女子将为3:57.50，而此前为4:02.50。

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资格赛周期

仅达到标准本身并不能保证获得奥运会参赛席位。如果达到要求的运动员数量超过某一项目的配额，名额将授予在资格赛周期内成绩最好的运动员。在这种情况下，运动员不会通过世界排名入选。

马拉松资格赛将从2026年11月1日持续至2028年4月30日。10000米、全能项目、竞走和接力的选拔将于2026年12月19日开始。所有其他项目的选拔将于2027年6月19日至2028年6月18日进行。奥运会田径比赛计划于2028年7月15日至30日在洛杉矶纪念体育场举行。

选拔计划涵盖23个男子项目和23个女子项目，以及两项混合接力：将首次纳入奥运会项目的4×100米接力，以及4×400米接力。

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