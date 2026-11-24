世界橄榄球联合会将女子橄榄球4.5号球的测试延长至第二个赛季。这种球将用于2026–27赛季的HSBC SVNS系列赛和锦标赛，赛事将于11月28日在阿拉伯联合酋长国迪拜开幕。该决定是在分析数据以及球员和教练反馈后作出的，该组织称这些反馈总体上是积极的，BBC体育报道。

七人制橄榄球测试数据

根据七人制橄榄球测试数据，争球后出球的平均速度提高了10%。传球频率持续四年的下降趋势也发生了逆转。同时，射门准确率没有变化。

该比较涵盖了使用标准5号球的四个赛季和使用4.5号球的一个赛季的统计数据。有关十五人制橄榄球的数据仍在收集。世界橄榄球联合会计划于2月就是否在整个女子橄榄球中引入小号球作出决定。

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球员之间的讨论

这项测试在运动员中引发了不同评价。许多英格兰国家队球员对这一新举措持负面态度，司职传接锋的佐伊·哈里森此前称这一决定是最糟糕的。相比之下，威尔士边锋丽莎·诺伊曼支持使用小号球，她表示，更好的抓握感改变了她的传球方式。

本土四国代表队在最近的WXV赛事中使用4.5号球比赛，但Premiership Women’s Rugby的球员回到俱乐部后再次使用5号球。该联赛拒绝在本赛季使用小号球，而新西兰的Super Rugby Aupiki和澳大利亚的Super W同意使用它。

世界橄榄球联合会强调，如果最终引入新球，七人制和十五人制橄榄球将使用同一种球。女子项目负责人萨莉·霍罗克斯还表示，需要进行审慎的过渡，并考虑成本、供应以及对业余比赛层面的影响。

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