在印第安维尔斯，WTA就WTA年终总决赛前一次训练期间开启麦克风一事向球员及其团队致歉。正如Interia Sport报道，杰西卡·佩古拉在与米拉·安德烈耶娃进行训练赛后与教练的谈话，被开启的麦克风录了下来。

训练赛后的谈话

佩古拉和安德烈耶娃进行了联合训练，因为她们将在WTA年终总决赛中被分在不同小组比赛。据该媒体称，在训练赛期间，安德烈耶娃对失误击球反应激烈，并以强硬态度对待自己的教练孔奇塔·马丁内斯。

训练结束后，佩古拉与自己的教练讨论了这名俄罗斯网球选手的行为。据Interia Sport报道，这名美国选手认可安德烈耶娃的网球实力，但表示后者需要成熟起来，并更好地控制情绪。佩古拉还批评了马丁内斯对其弟子行为的反应。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

WTA的立场

WTA当天在社交媒体发布的一份声明中，对未告知运动员及其团队麦克风已开启承担全部责任。该组织解释称，安装该设备是为了向球迷转播训练，并就未能充分告知网球选手和教练致歉。

WTA年终总决赛计划于11月8日至15日在印第安维尔斯举行。参赛名单包括叶连娜·莱巴金娜、阿丽娜·萨巴伦卡、米拉·安德烈耶娃、科科·高夫、杰西卡·佩古拉、埃琳娜·斯维托丽娜、卡罗琳娜·穆霍娃和琳达·诺斯科娃。

关注我们在