Ynet称特朗普与内塔尼亚胡就伊朗问题激烈交谈 — NDTV World

美国总统唐纳德·特朗普和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡本周末就伊朗战争以及可能恢复打击进行了电话交谈。以色列媒体Ynet报道称，这次交谈气氛紧张，并升级为激烈争吵。NDTV World报道。

内塔尼亚胡办公室否认

以色列总理办公室否认了有关此次通话具有冲突性质的信息，并称其为虚假和无稽之谈。一名以色列高级官员也证实了通话一事，但表示谈话并不困难。

据NDTV World报道，特朗普和内塔尼亚胡对有关伊朗的后续行动持不同立场。内塔尼亚胡寻求恢复军事打击并推动伊朗政权更迭，而特朗普更倾向于外交谈判和经济施压。

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有关伊朗的声明

内塔尼亚胡在第26届以色列议会宣誓就职仪式上发表讲话时表示，伊朗正在努力恢复其核能力。他还说，在他看来，只有通过推翻阿亚图拉政权，才能彻底消除这一威胁。

英国《金融时报》此前报道称，内塔尼亚胡据称每天都致电特朗普，敦促其恢复对伊朗的打击。与此同时，据NDTV World报道，特朗普并不支持恢复战争：他在接受《60 Minutes》节目采访时表示，看不到这样做的理由。

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