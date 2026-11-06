在丹麦、法国、德国、意大利、西班牙和英国开展的一项YouGov调查显示，大多数受访者认为气候变化是真实存在的，并支持采取紧急行动。但同时，参与者普遍不愿意接受会直接影响其习惯或支出的措施，《卫报》报道。

对气候危机的态度

从德国的69%到法国的80%的受访者表示，气候正在变化。仅有1%至4%的受访者否认气候变化这一事实，而14%至20%的人认为变化正在发生，但并非由人类活动造成。

六个国家中每个国家都有65%至83%的调查参与者表示，他们对气候危机感到担忧。非常担忧者的比例为23%至42%。

在法国，对气候变化的担忧水平从4月的74%升至8月中旬的83%，并在次月维持在这一水平。在此期间，感到非常担忧的法国人比例从28%上升至42%。在德国，这一指标从4月的27%升至8月的40%，随后降至31%。

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支持哪些行动

79%至89%的调查参与者认为，各国应通过国际合作应对气候危机。在欧盟国家，受访者也更常支持在欧盟层面而非由单个国家作出气候政策决定。

获得最高支持的是不直接影响民众的措施：植树、能源效率补贴、禁止一次性塑料制品以及对大型污染者征税。提高燃油税、限制肉类和乳制品消费、对机票征税以及禁止新的汽油和柴油汽车，普遍未获支持。

45%至63%的受访者认为，仍然可以避免气候危机最严重的后果，但这需要从根本上改变做法。仅有9%至20%的受访者认为，目前的措施足以防止最严重的后果。

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