据Channel NewsAsia报道并援引彭博新闻，YouTube已在美国就可能向数千个学区支付约30亿美元达成原则性协议。这些学区指控该平台开发的产品会助长成瘾并损害学生的心理健康。

潜在协议的条件

据熟悉案件进展的消息人士称，该协议还规定为青少年提供额外保护措施。要达成协议，必须有大多数学区加入该安排。协议的最终敲定可能需要数月时间。

任何和解都必须获得负责审理此案的美国联邦地区法院法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯在加利福尼亚州奥克兰的批准。YouTube母公司Alphabet未立即就该报道向路透社置评。

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学区的主张

原告包括纽约、洛杉矶及较小社区的学区。他们还对Meta Platforms、Snap和TikTok提起诉讼。原告称，推荐算法、自动播放和无限滚动功能旨在让年轻用户留在平台上，而这些功能导致了抑郁、焦虑和饮食失调。相关公司否认这些说法。

与其他平台不同，YouTube在学校教学期间被广泛使用。托马斯·B·福德汉姆研究所9月对2000多名高中生开展的一项调查显示，其中超过30%的人在上学日使用YouTube是为了娱乐，而不是完成教师布置的任务。

学区表示，它们花费资金监督手机禁令的执行，并聘请心理健康专业人员。涉及亚利桑那州图森的案件下一次联邦庭审定于2月举行；Meta、TikTok和Snap仍是该案被告。

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