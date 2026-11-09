TechCrunch：YouTube将于2027年恢复向Billboard提供数据

YouTube将于2027年恢复向Billboard提供音乐收听数据，这些数据会在编制排行榜时被计入。在Billboard修改计算公式并提高免费广告支持型流媒体播放权重后，双方作出了这一决定，TechCrunch报道称。

Billboard的新公式

根据更新后的规则，在计算专辑消费单位时，1000次付费订阅播放将相当于1500次含广告收听。此前，这需要2500次免费播放。付费收听仍将具有更高权重，但广告模式将对艺人在排行榜上的排名产生更显著的影响。

平台与Billboard之间的争议始于2025年12月，当时YouTube停止提供其数据。该公司表示，此前的方法过度偏向订阅服务，且未能充分考虑免费收听广告音乐的受众。

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平台数据的回归

YouTube全球音乐业务负责人莱奥尔·科恩当时称Billboard的公式已经过时。他指出，该公式未反映当代音乐消费方式，也没有考虑到未订阅用户的大量活跃行为。

YouTube数据的回归意味着，Billboard将再次把该平台上的音乐视频、现场演出录音、歌词视频及其他音乐内容的收听量纳入考量。这可能影响独立艺人以及拥有大量国际受众的表演者的指标。

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