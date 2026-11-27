YouTube封禁了87岁歌手海诺为新歌《Erika（Auf der Heide）》拍摄的音乐视频。据《明镜周刊》报道，该作品使用了第三帝国时期进行曲《Erika》第一段的歌词。

海诺的歌曲以“Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika”这句歌词开头，与1938年进行曲第一段的开头相同。这首进行曲的作曲者是赫尔姆斯·尼尔，他在20世纪30年代成为纳粹时期进行曲歌曲的作者。

新作品的差异

这首新歌没有使用历史作品的其他段落。旋律和音乐编排也与1938年的录音存在显著差异：海诺的发行版本采用了舞曲热门歌曲风格的快速科技舞曲节拍。

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这名歌手本人否认与历史进行曲的比较。他表示，不理解“Erika”与仇恨或暴力有什么关系，并称这首新作品是独立创作。海诺还说，他不会演唱这首历史进行曲，并反对任何对纳粹主义的美化。

封禁原因

歌手的经纪人赫尔穆特·维尔纳向德新社表示，这首歌已作为独立作品在GEMA登记注册。据他称，这首作品的预告片在11小时内于Instagram获得100万次观看和超过10万次分享。

多家媒体报道称，视频发布几分钟后便从YouTube消失。根据其报道，平台以有关仇恨言论的规则解释了封禁原因。Jüdische Allgemeine强调，原版《Erika》是一首纳粹宣传进行曲歌曲，尽管其歌词中没有提及阿道夫·希特勒或纳粹党。

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