为挪威航运公司Berge Rederi Future建造的电动散货船BRF Froan已驶离中国江苏苏豪海洋重工船厂。该船配备容量为23,500千瓦时的电池，Electrek报道。目前，该船正驶往挪威，预计将于明年初开始运输大型大理石块。

往返挪威港口的航线

BRF Froan长130米，载重吨位最高可达13,250吨。该船将在布伦讷于和埃尔内斯沃根两座港口之间运营，航线长230海里，且不使用柴油燃料。

Berge Rederi Future共同所有人埃文德·贝尔格向TradeWinds表示，该船将像渡轮一样持续往返于两座港口之间。一个往返航程约需24小时。装货港和卸货港已经配备充电设施，他表示，这将使连续航行成为可能。

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电力推进与转子帆

电池为总功率6,000千瓦的电动机供电，电动机驱动螺旋桨。该船船尾安装了两具转子帆——通过旋转并利用马格努斯效应产生额外推力的圆柱体。该公司估计，它们每个航程可节省约339千瓦。

Berge Rederi Future还预计，改用电池供电将使每年碳排放减少10,000吨、氮氧化物排放减少220吨。该项目的第二艘船BRF Frøya已在中国建造，计划于2027年交付给客户。

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