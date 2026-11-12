Polsat News：周五起下调燃油价格上限

从周五起，汽油和柴油的最高价格将下调。95号汽油每升价格不超过6.06兹罗提，98号汽油不超过6.68兹罗提，柴油不超过7.54兹罗提，Polsat News报道。

柴油价格降幅最大

降幅最显著的将是柴油：其最高价格将每升下调12格罗申，从7.66兹罗提降至7.54兹罗提。95号汽油的最高价格将从每升6.10兹罗提降至6.06兹罗提，98号汽油则从6.70兹罗提降至6.68兹罗提。

能源部长关于燃油价格上限的下一份公告预计将于周五发布。该公告将确定周六、周日和周一的最高价格。

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CPN一揽子计划框架内的监管

设定最高价格是政府“Ceny Paliwa Niżej”（即CPN）一揽子计划第三阶段的一部分。其目标是限制加油站价格上涨，并降低驾驶员的加油成本。

该机制在燃油企业超额利润税法的部分条款生效后开始实施。总统签署了该法律，同时将其提交宪法法庭进行后续合宪性审查。不遵守价格上限可能面临最高100万兹罗提的罚款。

该法律还为暂时下调液体燃料的消费税和增值税创造了可能。相关措施的资金将由对获得超额利润的燃油企业征收的新费用提供。规定对2026年3月1日至2027年3月31日期间通过销售液体燃料获得的此类利润征收60%的税。根据政府估计，整个支持计划将持续至2026年底，成本可能约为50亿兹罗提。

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