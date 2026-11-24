据NDR报道，阿富汗方面取消了原定于11月24日执行的、将阿富汗人从德国遣返至喀布尔的航班。该包机原计划按莱比锡—土耳其—喀布尔的路线飞行，Tagesschau报道。

据NDR消息，塔利班再次否决了该航班，与6月类似情况时一样。德国联邦内政部既未证实也未否认航班被取消。该部门表示，每次包机行动都需要组织和运营准备，因此有关是否实施的决定往往会在较短时间内作出。

四名工作人员在卡塔尔

阿富汗外交圈人士向Tagesschau表示，塔利班可能试图就四名来自喀布尔的领事工作人员入境延误问题向德国政府施压。他们已在卡塔尔停留数日，正等待继续前往德国。

这些工作人员将加强阿富汗驻柏林大使馆和驻波恩总领事馆，目前那里已有两名塔利班代表工作。今年夏天，德国政府同意另外四名领事工作人员入境。根据德国联邦内政部的数据，他们应通过为将被驱逐出境的阿富汗人办理必要文件来协助遣返工作。

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该团体的签证原应在德国驻卡塔尔首都多哈的大使馆签发。与此同时，德国外交部表示，迄今尚未就阿富汗领事工作人员签发额外签证，但未解释延误原因。

安全担忧

据NDR报道，此次延误可能与安全担忧有关。该媒体称，有迹象表明，四名工作人员中的一人由塔利班情报机构GDI派遣，另一人可能由塔利班内政部派遣。德国外交部和内政部没有回应NDR就此信息提出的问题。

6月，塔利班已经促成推迟一次类似的遣返航班。此后，德国政府表示将允许另外四名领事工作人员入境——即目前正在卡塔尔等待的同一批人员。

塔利班发言人扎比胡拉·穆贾希德也对Tolonews电视台表示，该运动正通过外交渠道寻求防止欧洲的大规模遣返，并确保尊重居住在那里的人的权利。他表示，如果遣返确有必要，应通过协调和相互协商加以解决。

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