据多家媒体报道，美国司法部正派遣加州检察官比尔·埃萨伊利前往佛罗里达州，负责就2022年搜查唐纳德·特朗普海湖庄园住所，以及杰克·史密斯办理机密文件案件一事开展刑事调查。《卫报》报道。

佛罗里达州的调查

Politico率先报道了埃萨伊利的任命。随后，《纽约时报》和彭博法律也报道了他的调任。美国司法部发言人未回应记者就这一决定提出的询问。

据该媒体报道，针对巴拉克·奥巴马和乔·拜登政府官员是否侵犯了特朗普权利的更广泛刑事调查，在佛罗里达南区联邦检察官办公室陷入僵局。曾领导该办公室的杰森·雷丁·金约内斯于11月初辞职。其他参与该案的检察官也已离职。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前的法院裁决

有关埃萨伊利被派任的报道出现在数周前一名联邦法官作出裁决之后。该法官裁定，他非法担任洛杉矶联邦检察官办公室负责人，必须被撤出对两起刑事诉讼的监督。该裁决正在被上诉。

特朗普多次批评搜查海湖庄园，称这是拜登政府时期司法部实施的政治迫害。埃萨伊利于2025年4月未经参议院批准被任命为临时联邦检察官。此后，特朗普政府让他继续担任领导职务，头衔为第一助理。

关注我们在