最多6.7万名身在国外的以色列公民可能返回该国，亲自参加选举投票。除服役军人和外交官外，投票仅在选举日当天开放，且必须本人到场，澳大利亚广播公司新闻报道。

自称无党派的美国非营利组织AID Coalition估计，这类选民人数最多为6.7万人。该估计基于对侨居海外人士的调查以及在Fly&Vote倡议框架内收集的登记数据。该组织称，约一半参与者来自美国，其他人来自欧洲、加拿大、澳大利亚和新西兰。

争夺多数席位

民调显示，总理本雅明·内塔尼亚胡可能面临一场保住权力的艰难斗争。他的主要竞争对手被称为加迪·艾森科特——以色列军队前负责人，目前领导新成立的反对党“Yashar”。

周四公布的Channel 12和Channel 13最新数据显示，“Yashar”获得的席位比内塔尼亚胡的利库德集团多几个席位。投票后，两股政治力量都必须进行联合组阁谈判，以获得组建政府所需的61席多数。

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9月，利库德集团曾向选举委员会提出申诉，试图阻止Fly&Vote倡议，但在达成协议后撤回了案件。

来自澳大利亚的选民

阿纳特·德罗尔已在墨尔本生活近五年，最近获得澳大利亚国籍，她已经前往以色列投票。她表示，这次行程意味着要支付昂贵的机票费用、错过工作日并与孩子分离，但这些情况并未阻止她。

德罗尔估计，可能有500至1000名公民从澳大利亚抵达以色列参加选举。另一名来自悉尼的选民盖伊·马罗姆表示，他将支持所谓变革阵营中的一个政党——这些政治力量寻求结束内塔尼亚胡的执政。

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