天文学家在冥王星之外发现了一颗大型冰质天体2026 ED138，它可能成为太阳系第六颗获得正式认可的矮行星。该天体由哈佛-史密森天体物理中心高级天体物理学家马修·霍尔曼在分析维拉·C·鲁宾天文台西蒙尼巡天望远镜的观测数据时发现。ScienceDaily报道了这一发现。

如果其地位得到确认，2026 ED138将加入目前获国际天文学联合会认可的五颗矮行星：冥王星、谷神星、阋神星、妊神星和鸟神星。华盛顿大学天文学教授马里奥·尤里奇表示，该天体直径可能约为1,000公里。据他所说，这是约20年来发现的最大海王星外天体。

对该天体的观测

霍尔曼于10月13日晚间使用与同事凯文·内皮尔共同开发的软件发现了该天体。该系统对比数十亿次望远镜探测记录，寻找在不同图像中被记录、并作为单个天体移动的光点。

在初步发现后，尤里奇在鲁宾天文台档案中找到了另外20次对2026 ED138的观测，其中包括标注为2026年3月的观测。研究人员还在其他天文巡天档案中确认了该天体的图像，最早可追溯至2016年。这使得重建其超过十年的轨道运动历程成为可能。

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矮行星地位

目前，2026 ED138距离太阳约46个天文单位，而冥王星的平均距离约为40个天文单位。该天体被归类为海王星外天体，因为它运行在海王星轨道之外。

根据亮度和距离测量，以及对表面反射率的估计，2026 ED138的直径可能在600至1,500公里之间。对于如此大小的冰质天体，通常预计其具有足够的引力，使其呈现近似球形。不过，要确定其实际大小及矮行星地位，仍需要进一步观测。

该天体此前一直未被发现，是因为它位于银河系平面附近，大量恒星形成了密集的光学背景。鲁宾天文台将在十年内反复巡测南半球天空，这可能有助于发现此前巡天遗漏的其他大型天体。

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