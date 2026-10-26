西澳大利亚州政府已联系咨询公司德勤，要求加快返还有关该州三所大学可能合并研究费用的进程。政府为编制该报告支付了16.6万美元。文件中发现了涉及数亿美元的计算错误，以及由人工智能幻觉生成的参考文献，《卫报》报道。

计算错误

德勤研究了西澳大利亚大学、科廷大学和默多克大学合并的三种方案，分别为低成本、中等成本和高成本情景。在科廷大学与西澳大利亚大学合并的高成本情景中，报告列出截至“第1天”的成本为5.14亿美元，并列出其后五年内的另外1.45亿美元。

这些金额合计为6.59亿美元，但文件给出的总额为3.99亿美元，差额为2.6亿美元。在合并全部三所院校的低成本情景中，3.96亿美元与1.16亿美元之和应为5.12亿美元。然而，报告列出的金额为8.23亿美元，差额为3.11亿美元。

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审查报告

州政府发言人表示，当局对发现这些错误“极其失望”。他表示，政府获悉这些错误不会影响报告的建模和结论，但德勤必须在审查文件时予以更正，并发布更新版本。

该公司在报告中称，其使用生成式人工智能收集研究资料、总结信息并进行编辑校对。《卫报》还发现，一条指向世界卫生组织报告的参考链接在URL中含有ChatGPT元数据，这表明该链接是直接从聊天机器人获取的。

此外，文件多次将科廷大学称为Curtin University of Technology，而该机构自2010年以来已不再使用这一名称。堪培拉大学教授斯蒂芬·巴托斯表示，错误的规模削弱了人们对该研究的信心，并可能需要一份新报告或对材料进行全面人工审查。德勤没有回应《卫报》的提问。

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