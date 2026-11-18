澳大利亚西澳大利亚州将不会被纳入联邦天然气储备计划。该计划拟要求企业将部分供应量留给国内市场。OilPrice援引该州州长罗杰·库克和路透社的消息报道。

该州自身的规定

西澳大利亚州已经实施了储备15%天然气以满足本地需求的要求。库克表示，正是这一机制的存在说服了联邦政府不将新计划扩展至该州。

该地区拥有生产澳大利亚出口液化天然气66%的设施。其中，伍德赛德能源运营North West Shelf项目，雪佛龙运营Gorgon和Wheatstone平台。

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联邦倡议的原因

今年早些时候，能源监管机构警告称，在大量出口的背景下，东海岸各州可能出现天然气短缺，随后堪培拉提出了这一联邦机制。最初版本规定，每家公司最多应储备其产量的20%。

行业代表表示，严格的要求可能会恶化该国的投资环境。此后，政府改变了做法：企业将必须储备最多20%的供应量，而不是按这一水平设定固定比例。该计划将于2028年1月1日生效。

库克还指出，西澳大利亚州与东海岸之间没有管道或海上连接，而东海岸的天然气短缺风险最高。他认为，对该州的豁免应为吸引投资、启动新的天然气供应和创造就业岗位提供确定性。该计划的批评者警告说，它可能降低市场价格并抑制投资。

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