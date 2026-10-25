西澳大利亚州政府将在针对政治人物的袭击和威胁引发担忧之际，为州议员的私人住宅安保措施提供资金。政府还将加快对议会安保的审查，并为政治人物增配选区办公室工作人员，ABC新闻报道。

针对政治人物的袭击和威胁

在澳大利亚维多利亚州，独立联邦议员海伦·海恩斯在其选区办公室附近遭袭后，关于安全问题的讨论加剧。她在该事件中失去了双腿，袭击动机目前尚未确定。

此外，针对约翰·劳伦斯·斯马特的调查仍在进行中，他被指控威胁西澳大利亚州工党议员汉娜·比兹利办公室的工作人员。曾任警察的工党议员马克·福卡德也表示，他正受到一名跟踪者的骚扰。他认为，政治人物应当寻找紧张局势加剧的原因，而不只是呼吁缓和局势。

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议员的可接触性与安全

西澳大利亚州能源部长安伯-杰德·桑德森表示，过去两年里，政治人物越来越难以保持与选民的接触。该州副州长丽塔·萨菲奥蒂也表示，政治辩论变得更加极端，政治人物越来越常被非人化。

部长约翰·凯里将社交媒体上的攻击性言论与一种可能鼓励针对公众人物实施暴力或侵略行为的环境联系起来。与此同时，一些议员认为，与选民面对面会晤是缓和紧张局势的方法之一。

西澳大利亚州警察专员科尔·布兰奇表示，该州的威胁程度低于该国其他地区。他说，警方正为议员举行个人安全措施简报会，以便他们能够继续在各自社区保持存在。

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