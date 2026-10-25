在西澳大利亚州，政府在计划回购该州货运铁路网络后，可能考虑恢复珀斯与奥尔巴尼之间的客运铁路服务。据澳大利亚广播公司新闻报道。

建于20世纪初、全长450公里的大南方铁路连接珀斯和奥尔巴尼。其线路途经纳罗金、韦金、卡坦宁、坦贝拉普和芒特巴克等地。这条线路的客运服务于1978年停止；此后数次恢复服务的尝试均未成功。

成本与效益评估

倡导铁路发展的组织Countrynet Rail Alliance认为，将该网络重新置于公共控制之下，为恢复农业运输和客运服务创造了机会。该组织代表西蒙·莱亚斯呼吁开展专门的项目可行性研究，以评估项目成本及其潜在效益。

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交通部长丽塔·萨菲奥蒂的一名发言人表示，对该网络的公共控制将能够考虑客运服务的新机会。同时，他强调，要使铁路成为公路运输的可行替代方案，需要大量资本投资和持续的运营支出。

沿线社区的支持

奥尔巴尼及铁路沿线其他大型城镇的政府支持这一提议。奥尔巴尼市长格雷格·斯托克斯表示，许多市民支持恢复列车服务。他认为，这条线路可能有利于旅游业和大南方地区的经济。

卡坦宁市政区主席克里斯蒂·达普里莱指出，定期服务可使居民更容易获得珀斯和奥尔巴尼的医疗、教育和社会服务。她还认为，铁路将帮助当地企业和农业经营主体吸引并留住员工。

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