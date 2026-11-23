西方情报机构认为，俄罗斯这个侵略国可能在今年年底前将一颗携带核装药的卫星送入轨道。根据德国联邦国防军太空司令部的评估，发射最早可能在12月进行，Tagesschau报道。

据WDR、NDR和《南德意志报》记者报道，包括德国联邦国防军和德国联邦情报局在内的西方军方和情报机构近日与数个北约国家分享了相关信息。据情报机构称，这颗卫星名为“Sputnik-S”，已在莫斯科地区存放数年。

11月初，情报机构曾警告称，这一携带核装药的装置可能在60天内发射。德国国防部以内部磋商保密为由，未回答有关莫斯科可能计划的具体问题。

莫斯科的反应与美国评估

俄罗斯驻外使馆表示，其不了解所描述事件的信息，并驳斥了相关推测，称其为宣传活动的一部分。该外交机构还声称，俄罗斯的太空活动符合国际义务，且完全具有和平性质。

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10月，美国军事情报机构国防情报局（DIA）在其太空态势评估中表示，俄罗斯正在研制一颗用于运载核武器的卫星。DIA指出，1967年《外层空间条约》禁止在轨道上部署携带核武器或其他大规模杀伤性武器的物体。

轨道爆炸的后果

根据DIA的评估，此类卫星进入轨道后，有效的应对手段将很少。美国太空司令部司令斯蒂芬·怀廷表示，太空中的核爆炸可能在最初数小时或数天内使近地轨道上约三分之一的卫星失效，其余卫星将在随后数月内逐步失效。

德国军方警告称，后果可能包括民用和军用卫星运行受扰、形成危险的碎片云，以及强大的电磁脉冲；后者能够导致地球上的技术系统大范围故障。少将阿明·弗莱施曼表示，这对德国而言将意味着可能发生停电，以及通信和导航受到重大限制。

西方观察人士还推测，俄罗斯于2022年2月发射的“宇宙-2553”卫星可能是一台用于研究强辐射对卫星系统影响的测试设备。俄罗斯官方曾表示，该设备用于对宇宙辐射进行科学研究。

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