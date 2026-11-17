俄克拉何马城雷霆队在加利福尼亚州萨克拉门托以125比103击败萨克拉门托国王队，终结了三连败。后卫谢伊·吉尔杰斯-亚历山大在三节比赛中得到37分，据《台北时报》报道。

29分钟得到37分

吉尔杰斯-亚历山大20投13中，其中三分球5投4中，7次罚球全部命中。他在场上打了29分钟，末节没有再回到比赛中。在最近三场比赛中，这名后卫每场至少得到31分。

替补出场的新秀阿代·马拉为雷霆贡献16分和13个篮板。阿贾伊·米切尔得到14分，以赛亚·哈尔滕施泰因抢下11个篮板。客队在比赛中的领先优势一度达到27分。

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第二节末段的冲击波

国王队曾以11比25落后，但在德里厄斯·阿卡夫二世罚球命中后，于半场结束前3分42秒将比分追至47比47。不过，雷霆以一波15比3结束第二节，并以62比50领先进入中场休息。当时，吉尔杰斯-亚历山大在18分钟内得到21分。

第三节，他的一记三分球将俄克拉何马城的领先优势扩大到91比76。第四节开局，客队在吉尔杰斯-亚历山大已不在场上的情况下打出一波19比4。萨克拉门托方面，新秀德里厄斯·阿卡夫二世得到26分和6个篮板。扎克·拉文因病缺席比赛。

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