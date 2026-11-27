切尔西后卫韦斯利·福法纳在诺丁汉客场对阵诺丁汉森林的英超比赛中遭到自家球迷的嘘声。据BBC Sport报道，这名25岁的法国球员每次触球都会被嘘。部分球迷还高喊他不受欢迎。

对采访的反应

看台上的反应出现在福法纳接受法国YouTuber扎克·纳尼两小时未经授权采访的内容发布后。据BBC Sport报道，在谈话中，这名球员似乎拿自己上个月联赛杯对阵利物浦、在点球大战中罚失点球一事开玩笑。

切尔西主教练哈维·阿隆索表示，这名中后卫已经道歉，这种情况不会再次发生。纳尼为这名球员辩护，称他在采访期间显然很沮丧，并承认自己需要踢得更好。

比赛进程

第5分钟，切尔西因伊戈尔·热苏斯的一记凌空射门丢球。第51分钟，福法纳在禁区内对利亚姆·德拉普犯规，吃到黄牌，摩根·吉布斯-怀特罚入点球，将主队的领先优势扩大一倍。

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在埃马纽埃尔·埃梅加为切尔西缩小差距后，福法纳于第56分钟被列维·科尔维尔换下。第72分钟，吉布斯-怀特第二次破门，将比分定格为3:1。本赛季，福法纳已代表切尔西出场10次。

这名后卫在采访中还解释说，作为场上经验丰富的球员之一，他决定在对阵利物浦时主罚点球。福法纳于2022年以7500万英镑从莱斯特转会至切尔西。他表示，在某一时期，足球带给他的不幸多于快乐，但后来他在身体和心理上都恢复了过来。

采访的发布恰逢切尔西状态不佳：上周球队主场以1:4负于利兹，在四场比赛中遭遇三场失利。英超11轮过后，该俱乐部是失球超过20个的四支球队之一。

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