辩方称谋杀指控证据不足——《耶路撒冷邮报》

以色列耶路撒冷地区法院现阶段没有足够证据支持在贝纳亚胡·拉齐死亡案中对阿加姆·察拉菲和希拉特·胡塔提出谋杀指控。据《耶路撒冷邮报》报道，该消息援引了察拉菲的公共辩护办公室律师。

与此同时，据辩护律师称，法院认定存在足够的初步证据支持协助谋杀的指控。法院还将两名被告移交给缓刑服务机构，该机构将评估在案件审理期间允许她们在限制性条件下获释的可能性。

辩方立场

察拉菲的律师罗伊·波利蒂和奥姆里·施特恩坚持称，他们的当事人并非谋杀计划的一部分，也不希望拉齐死亡。他们称，法院接受了这些论点。

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辩护律师还称，察拉菲被捕后遭到以色列监狱管理局的残酷和羞辱性对待。今年9月，公共辩护办公室因她的羁押条件向特拉维夫地区法院提出申诉。在察拉菲被羁押期间的视频出现后，她的律师请求法院禁止进一步传播此类录像，认为这会羞辱她，并可能损害她获得公平审判的权利。

案件情况

今年8月，察拉菲和胡塔与四名未成年人一起因19岁的拉齐被谋杀一案受到指控。根据控方说法，拉齐于7月在耶路撒冷的一间公寓内因刀伤死亡。

起诉书指出，这两名女子告诉未成年人，拉齐曾对她们实施暴力。检方称，此后六人共同决定袭击拉齐及其朋友，未成年人在返回公寓前携带了刀具和其他物品。按照控方的说法，胡塔与未成年人一起进入公寓，而察拉菲留在汽车内，通过胡塔发起的视频通话关注事态发展。两名女子均未被指控造成致命刀伤。

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