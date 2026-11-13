2025年，全球结核病发病率和死亡率均有所下降，但进展速度落后于全球“终结结核病”战略设定的目标。发病率为每10万人129例新增病例，而一年前为131例，下降了1.6%。Health Policy Watch报道称，该数据援引世界卫生组织的一份报告。

进展落后于既定目标

在2015年至2025年的十年间，全球结核病发病率下降了14%。与此同时，“终结结核病”战略规定，到2025年将该指标降低50%，到2030年降低80%。

2025年死于结核病的人数估计约为113万。这比2024年的118万例死亡少4%，比2015年的174万少35%。因此，2025年实现了“终结结核病”战略中降低死亡率的第一项阶段性目标，而该目标原计划于2020年前完成。

疾病负担最重的地区

30个结核病高负担国家占全球所有病例的88%。2025年，约四分之一的病例在印度登记。共同占全球病例总数约三分之二的八个国家还包括印度尼西亚、菲律宾、中国、巴基斯坦、尼日利亚、刚果民主共和国和孟加拉国。

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在感染结核病的人群中，男性占54%，女性占35%，儿童占11%。世卫组织专家指出，非洲区域和欧洲区域，以及中国和印度，在减少病例总数方面取得了显著进展。

世卫组织警告资金不足

世卫组织对结核病预防、诊断和治疗项目的国际捐助资金减少表示担忧。2025年，这些领域的资金总额为66亿美元，仅占为2027年设定的220亿美元年度目标的30%。

一些疾病高负担国家增加了国内资金，其中印度和印度尼西亚增加得最多。与此同时，世卫组织指出，诊断、治疗和预防总体资金减少的后果可能会延迟显现。

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